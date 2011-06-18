Попова (Петелина) Людмила
Место рождения
Дата рождения14.09.1922
Дата смерти18.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922
Отец: Петелин Андрей
Мать: Петелина Татьяна
Рождение ребёнка
07.01.1959
Сын: Попов Анатолий
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапочкина Марина
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр
Отец ребёнка: Попов Иван
Смерть
18.06.2011
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище