Попова (Петелина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Петелина) Людмила

Место рождения

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.09.1922

Дата смерти

18.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922

Отец: Петелин Андрей

Мать: Петелина Татьяна

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1959

Сын: Попов Анатолий

Отец ребёнка: Попов Иван

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Попов Иван

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапочкина Марина

Отец ребёнка: Попов Иван

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр

Отец ребёнка: Попов Иван

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.06.2011
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Северное кладбище
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