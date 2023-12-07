Попова (Бурылова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бурылова) Анна

Место рождения

Д.Гарюшки Пермского уезда

Дата рождения

10.06.1883

Дата смерти

18.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1883

Отец: Бурылов Илья

Мать: Бурылова Евдокия

Д.Гарюшки Пермского уезда
Бракосочетание
28.10.1901

Муж: Попов Александр

Рождение ребёнка
09.06.1919

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Александр

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.03.1959
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Егошихинское кладбище
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