Попова (Бурылова) Анна
Место рожденияД.Гарюшки Пермского уезда
Дата рождения10.06.1883
Дата смерти18.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1883
Отец: Бурылов Илья
Мать: Бурылова Евдокия
Д.Гарюшки Пермского уезда
Бракосочетание
28.10.1901
Муж: Попов Александр
Рождение ребёнка
09.06.1919
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Александр
Смерть
18.03.1959
Похороны
Неизвестно
Егошихинское кладбище