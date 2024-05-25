Абузяров Салахутдин Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузяров Салахутдин Хакимович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Абузяров Хаким

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузяров Шарафутдин Салахутдинович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1940

Дочь: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Салахутдиновна

Мать ребёнка: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Абузярова) Муслима Салахутдиновна

Мать ребёнка: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1984
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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