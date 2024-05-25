Абузяров Салахутдин Хакимович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Абузяров Хаким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузяров Шарафутдин Салахутдинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1940
Дочь: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Салахутдиновна
Мать ребёнка: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Абузярова) Муслима Салахутдиновна
Мать ребёнка: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абузярова (Аминова) Мугульсум Закировна
Смерть
1984