Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габайдуллин Забир Ваккасович
Рождение ребёнка
06.01.1964
Сын: Габайдуллин Зялил Забирович
Отец ребёнка: Габайдуллин Забир Ваккасович
Рождение ребёнка
02.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габайдуллин Забир Ваккасович
Смерть
Неизвестно