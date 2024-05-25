Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна

Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габайдуллин Забир Ваккасович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Забир Ваккасович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1964

Сын: Габайдуллин Зялил Забирович

Отец ребёнка: Габайдуллин Забир Ваккасович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габайдуллин Забир Ваккасович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.