Никон Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1722
Дата смертиОколо 1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Ераст Никонов
Мать ребёнка: Арина Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Феврония Аникеева
Мать ребёнка: Арина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Петрова
Смерть
Около 1776