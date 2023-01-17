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Никон Афанасьев

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Место рождения

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1722

Дата смерти

Около 1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Ераст Никонов

Мать ребёнка: Арина Петрова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Феврония Аникеева

Мать ребёнка: Арина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Петрова

Смерть
Около 1776
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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