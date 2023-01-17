Арина Петрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Ераст Никонов
Отец ребёнка: Никон Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Феврония Аникеева
Отец ребёнка: Никон Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никон Афанасьев
Смерть
Неизвестно