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Арина Петрова

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Место рождения

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Ераст Никонов

Отец ребёнка: Никон Афанасьев

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Феврония Аникеева

Отец ребёнка: Никон Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никон Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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