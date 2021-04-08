Ераст Никонов
мужской, родился Вычислено 1746, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умер До 1811
МатьАрина ПетроваВычислено 1728 г.р.
ОтецНикон АфанасьевВычислено 1722 г.р.
Супруги
Зиновия ГригорьеваВычислено 1748 г.р.
Дети
Марфа Ерастова04.07.1787 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: Никон Афанасьев
Мать: Арина Петрова
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Григорьева
Рождение ребёнка
04.07.1787 ст.
Дочь: Марфа Ерастова
Мать ребёнка: Зиновия Григорьева
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1811