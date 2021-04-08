Ераст Никонов Вычислено 1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Ераст Никонов

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1746, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умер До 1811

Мать
Арина ПетроваВычислено 1728 г.р.
Отец
Никон АфанасьевВычислено 1722 г.р.
Супруги
Зиновия ГригорьеваВычислено 1748 г.р.
Дети
Марфа Ерастова04.07.1787 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: Никон Афанасьев

Мать: Арина Петрова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Григорьева

Рождение ребёнка
04.07.1787 ст.

Дочь: Марфа Ерастова

Мать ребёнка: Зиновия Григорьева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
До 1811

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