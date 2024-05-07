Семичёва Светлана Васильевна 20.09.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семичёва Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1969

Отец: Балгов Василий

Мать: Балгова Надежда

Развод
Неизвестно

Муж: Семичёв Игорь Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климан Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1990

Сын: Семичёв Виктор Игоревич

Отец ребёнка: Семичёв Игорь Владимирович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.06.2007

Дочь: Климан Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Климан Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.2010

Дочь: Кошлиева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Климан Юрий Михайлович

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