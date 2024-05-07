Семичёва Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1969
Отец: Балгов Василий
Мать: Балгова Надежда
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1990
Отец ребёнка: Семичёв Игорь Владимирович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.06.2007
Дочь: Климан Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Климан Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.2010
Дочь: Кошлиева Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Климан Юрий Михайлович