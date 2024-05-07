Климан Юрий Михайлович 14.04.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климан Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1968

Отец: Климан Михаил Степанович

Мать: Климан Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семичёва Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.2007

Дочь: Климан Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Семичёва Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.2010

Дочь: Кошлиева Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Семичёва Светлана Васильевна

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