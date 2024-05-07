Климан Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1968
Отец: Климан Михаил Степанович
Мать: Климан Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2007
Дочь: Климан Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Семичёва Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.2010
Дочь: Кошлиева Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Семичёва Светлана Васильевна