Семичёв Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семичёв Владимир
Мать: Семичёва Вера Михайловна
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1990
Мать ребёнка: Семичёва Светлана Васильевна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область