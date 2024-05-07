Семичёв Игорь Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семичёв Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семичёв Владимир

Мать: Семичёва Вера Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Семичёва Светлана Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1990

Сын: Семичёв Виктор Игоревич

Мать ребёнка: Семичёва Светлана Васильевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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