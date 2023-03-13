Кудряшова (Клокова) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Клокова) Алена

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)

Мать: Клокова Марья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшовъ Василий

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Кудряшова) Анна

Отец ребёнка: Кудряшовъ Василий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кудряшовъ Ефремъ

Отец ребёнка: Кудряшовъ Василий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кудряшовъ Афонасий

Отец ребёнка: Кудряшовъ Василий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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