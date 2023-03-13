Кудряшова (Клокова) Алена
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)
Мать: Клокова Марья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшовъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Кудряшова) Анна
Отец ребёнка: Кудряшовъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кудряшовъ Ефремъ
Отец ребёнка: Кудряшовъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кудряшовъ Афонасий
Отец ребёнка: Кудряшовъ Василий