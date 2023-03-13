Кудряшовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кудряшовъ Евдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Кудряшова) Анна
Мать ребёнка: Кудряшова (Клокова) Алена
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кудряшовъ Ефремъ
Мать ребёнка: Кудряшова (Клокова) Алена
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кудряшовъ Афонасий
Мать ребёнка: Кудряшова (Клокова) Алена