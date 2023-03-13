Кудряшовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшовъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кудряшовъ Евдокимъ

Мать: Кудряшова Степанида Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова (Клокова) Алена

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Кудряшова) Анна

Мать ребёнка: Кудряшова (Клокова) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кудряшовъ Ефремъ

Мать ребёнка: Кудряшова (Клокова) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кудряшовъ Афонасий

Мать ребёнка: Кудряшова (Клокова) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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