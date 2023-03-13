Кудряшовъ Евдокимъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иванъ Васильевъ
Мать: Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кудряшовъ Василий
Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Кудряшова) Оксинья
Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Кудряшова) Ирина
Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кудряшовъ Афонасий
Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кудряшовъ Терентий
Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан