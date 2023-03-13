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Кудряшовъ Евдокимъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иванъ Васильевъ

Мать: Татьяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Степанида Дементьева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кудряшовъ Василий

Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Кудряшова) Оксинья

Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Кудряшова) Ирина

Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кудряшовъ Афонасий

Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кудряшовъ Терентий

Мать ребёнка: Кудряшова Степанида Дементьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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