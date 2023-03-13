Кудряшова Степанида Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Степанида Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшовъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кудряшовъ Василий

Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Кудряшова) Оксинья

Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Кудряшова) Ирина

Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кудряшовъ Афонасий

Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кудряшовъ Терентий

Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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