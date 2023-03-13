Кудряшова Степанида Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшовъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кудряшовъ Василий
Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Кудряшова) Оксинья
Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Кудряшова) Ирина
Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кудряшовъ Афонасий
Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кудряшовъ Терентий
Отец ребёнка: Кудряшовъ Евдокимъ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан