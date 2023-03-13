Клоковъ Викулъ (Василий)
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1725
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1725
Отец: Клоковъ Логинъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1741
Сын: Клоковъ Борисъ
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743
Сын: Клоковъ Петръ
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кляпова Агрофена
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Клоковъ Иванъ
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кудряшова Алена
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Клоковъ Алексей
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Коннова Агрофена
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Карпова Ульяна
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Попкова Пелагея
Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Марья Филиппова
Смерть
1784
Рамодановка