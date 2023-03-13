Клоковъ Викулъ (Василий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клоковъ Викулъ (Василий)

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1725

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Клоковъ Логинъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1741

Сын: Клоковъ Борисъ

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743

Сын: Клоковъ Петръ

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кляпова Агрофена

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Клоковъ Иванъ

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кудряшова Алена

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Клоковъ Алексей

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Коннова Агрофена

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Карпова Ульяна

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Попкова Пелагея

Мать ребёнка: Клокова Марья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Марья Филиппова

Смерть
1784
Рамодановка
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