Клоковъ Алексей
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)
Мать: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1786
Сын: Клоковъ Петръ
Мать ребёнка: Клокова Федосья Григорьева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Клокова Федосья Григорьева
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно