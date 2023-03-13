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Клоковъ Алексей

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)

Мать: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1786

Сын: Клоковъ Петръ

Мать ребёнка: Клокова Федосья Григорьева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Клокова Федосья Григорьева

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Федосья Григорьева