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Кляпова (Клокова) Агрофена

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)

Мать: Клокова Марья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кляповъ Борисъ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кляповъ Сергей

Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кляповъ Никита

Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кляповъ Власъ

Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Кляпова) Марья

Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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