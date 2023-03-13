Кляпова (Клокова) Агрофена
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1746
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)
Мать: Клокова Марья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кляповъ Борисъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кляповъ Сергей
Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кляповъ Никита
Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кляповъ Власъ
Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Кляпова) Марья
Отец ребёнка: Кляповъ Борисъ