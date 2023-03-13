Кляповъ Борисъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Кляповъ Антонъ
Мать: Кляпова Анна Калинина
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кляповъ Сергей
Мать ребёнка: Кляпова Агрофена
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кляповъ Никита
Мать ребёнка: Кляпова Агрофена
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кляповъ Власъ
Мать ребёнка: Кляпова Агрофена
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кляпова Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кляпова Агрофена