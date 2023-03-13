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Кляповъ Борисъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Кляповъ Антонъ

Мать: Кляпова Анна Калинина

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кляповъ Сергей

Мать ребёнка: Кляпова Агрофена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кляповъ Никита

Мать ребёнка: Кляпова Агрофена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кляповъ Власъ

Мать ребёнка: Кляпова Агрофена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кляпова Агрофена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кляпова Агрофена

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