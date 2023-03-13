Кляпова Анна Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпова Анна Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кляповъ Антонъ

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кляповъ Федоръ

Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кляповъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кляповъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кляповъ Борисъ

Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Кляпова) Настасья

Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кляповъ Андрей

Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ

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