Кляпова Анна Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кляповъ Антонъ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кляповъ Федоръ
Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кляповъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кляповъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кляповъ Борисъ
Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Кляпова) Настасья
Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кляповъ Андрей
Отец ребёнка: Кляповъ Антонъ