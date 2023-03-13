Кляповъ Антонъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кляповъ Степанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кляпова Анна Калинина
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кляповъ Федоръ
Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кляповъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кляповъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кляповъ Борисъ
Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Кляпова) Настасья
Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кляповъ Андрей
Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина