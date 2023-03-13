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Кляповъ Антонъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кляповъ Степанъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кляпова Анна Калинина

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кляповъ Федоръ

Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кляповъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кляповъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кляповъ Борисъ

Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Кляпова) Настасья

Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кляповъ Андрей

Мать ребёнка: Кляпова Анна Калинина

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