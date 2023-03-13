Клоковъ Борисъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)
Мать: Клокова Марья Филиппова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Клокова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Клоковъ Сергей
Мать ребёнка: Клокова Прасковья Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Клоковъ Федоръ
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Клоковъ Еремей
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клоковъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Клоковъ Игнатий
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Клоковъ Остафий
Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Лукерья Иванова