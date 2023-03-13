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Клоковъ Борисъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Клоковъ Викулъ (Василий)

Мать: Клокова Марья Филиппова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Клокова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Клоковъ Сергей

Мать ребёнка: Клокова Прасковья Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Клоковъ Федоръ

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Клоковъ Еремей

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Клоковъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Клоковъ Игнатий

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Клоковъ Остафий

Мать ребёнка: Клокова Лукерья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Прасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Лукерья Иванова

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