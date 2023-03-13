Клокова Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Клоковъ Федоръ

Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Клоковъ Еремей

Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Клоковъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Клоковъ Игнатий

Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Клоковъ Остафий

Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Борисъ

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