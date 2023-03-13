Клокова Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Клоковъ Федоръ
Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Клоковъ Еремей
Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клоковъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Клоковъ Игнатий
Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Клоковъ Остафий
Отец ребёнка: Клоковъ Борисъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Борисъ