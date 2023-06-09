Ермаченко (Королёва) Прасковья Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1893 ст.
Сын: Ермаченко Калина Варфоломеевич
Отец ребёнка: Ермаченко Варфоломей Кондратьевич
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно