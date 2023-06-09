Ермаченко (Королёва) Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Королёва) Прасковья Трофимовна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Королёв Трофим Феоктистович

Мать: Королёва Анастасия Михайловна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Ермаченко Варфоломей Кондратьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1893 ст.

Сын: Ермаченко Калина Варфоломеевич

Отец ребёнка: Ермаченко Варфоломей Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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