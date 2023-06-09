Ермаченко Варфоломей Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1893 ст.
Сын: Ермаченко Калина Варфоломеевич
Мать ребёнка: Ермаченко (Королёва) Прасковья Трофимовна
Смерть
Неизвестно