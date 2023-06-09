Ермаченко Варфоломей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаченко Варфоломей Кондратьевич

Ермаченко Варфоломей Кондратьевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Жена: Ермаченко (Королёва) Прасковья Трофимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1893 ст.

Сын: Ермаченко Калина Варфоломеевич

Мать ребёнка: Ермаченко (Королёва) Прасковья Трофимовна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.