Королёва Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Королёв Емельян Трофимович

Отец ребёнка: Королёв Трофим Феоктистович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Ермаченко Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Королёв Трофим Феоктистович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1875 ст.

Сын: Королёв Тихон Трофимович

Отец ребёнка: Королёв Трофим Феоктистович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Трофим Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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