Королёва Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Королёв Емельян Трофимович
Отец ребёнка: Королёв Трофим Феоктистович
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Ермаченко Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Королёв Трофим Феоктистович
Рождение ребёнка
07.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Королёв Трофим Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно