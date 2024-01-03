Махалёв Константин Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахалёв Константин Митрофанович

Махалёв Константин Митрофанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Махалёв Митрофан Петров

Мать: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Михалёв Павел Константинович

Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Рождение ребёнка
15.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Михалёв Евгений Константинович

Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Михалёв Иван Константинович

Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Михалёв Иван Константинович Мл

Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Михалёв Михаил Константинович

Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Усть-Утяк, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.