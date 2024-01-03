Махалёв Константин Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1927
Сын: Михалёв Павел Константинович
Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Рождение ребёнка
15.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Михалёв Евгений Константинович
Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1937
Сын: Михалёв Иван Константинович
Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Михалёв Иван Константинович Мл
Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Михалёв Михаил Константинович
Мать ребёнка: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Усть-Утяк, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1961