Махалёва (Мурина) Александра Наумовна
Место рожденияГродненская губерния, Кобринский уезд, Островок
Дата рождения1908
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мурин Наум
Мать: Мурина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1927
Сын: Михалёв Павел Константинович
Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
15.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Михалёв Евгений Константинович
Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1937
Сын: Михалёв Иван Константинович
Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Михалёв Иван Константинович Мл
Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Михалёв Михаил Константинович
Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович
Усть-Утяк, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1954