Махалёва (Мурина) Александра Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахалёва (Мурина) Александра Наумовна

Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

avatar

Место рождения

Гродненская губерния, Кобринский уезд, Островок

Дата рождения

1908

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мурин Наум

Мать: Мурина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Михалёв Павел Константинович

Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
15.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Михалёв Евгений Константинович

Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Михалёв Иван Константинович

Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Михалёв Иван Константинович Мл

Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Михалёв Михаил Константинович

Отец ребёнка: Махалёв Константин Митрофанович

Усть-Утяк, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.