Мурина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мурина) Полина

Отец ребёнка: Мурин Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурин Наум

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Махалёва (Мурина) Александра Наумовна

Отец ребёнка: Мурин Наум

Смерть
Неизвестно

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