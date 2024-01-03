Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Д. Соколова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова (Махалёва) Анисья Митрофанова

Отец ребёнка: Махалёв Митрофан Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Митрофан Петров

Рождение ребёнка
1907

Сын: Махалёв Константин Митрофанович

Отец ребёнка: Махалёв Митрофан Петров

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: (Махалёва) Феодосия Митрофанова

Отец ребёнка: Махалёв Митрофан Петров

Смерть
Неизвестно

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