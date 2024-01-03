Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияД. Соколова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова (Махалёва) Анисья Митрофанова
Отец ребёнка: Махалёв Митрофан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Махалёв Константин Митрофанович
Отец ребёнка: Махалёв Митрофан Петров
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: (Махалёва) Феодосия Митрофанова
Отец ребёнка: Махалёв Митрофан Петров
Смерть
Неизвестно