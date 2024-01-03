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Махалёв Митрофан Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Махалёв Пётр Федоров

Мать: Махалева (Суханова) Елизавета Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва (Тутынина) Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова (Махалёва) Анисья Митрофанова

Мать ребёнка: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Махалёв Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: (Махалёва) Феодосия Митрофанова

Мать ребёнка: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна

Смерть
1953

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