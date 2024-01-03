Махалёв Митрофан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова (Махалёва) Анисья Митрофанова
Мать ребёнка: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Махалёв Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: (Махалёва) Феодосия Митрофанова
Мать ребёнка: Махалёва (Мельникова) Анастасия Дмитриевна
Смерть
1953