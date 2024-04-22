Павлова (Алексеева) Евпраксия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Алексеева) Евпраксия Дмитриевна

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Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.01.1874

Дата смерти

17.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1874

Отец: Алексеев Дмитрий Мещанский Сын, Казак Р. Камышлово Михайлович

Мать: Алексеева Феврония Павловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Между ?.01.1893 и ?.06.1893

Муж: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1893

Дочь: Буторина Лукерья Федосеевна

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
воспр. Порфирий Николаев Сухов, каз.дочь, дев. Августа Васильева Бутакова
Рождение ребёнка
07.12.1899

Сын: Павлов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Порфирий Николаевич Сухов, каз. жена Ефросинья Матвеева Бутакова
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Павлов Егор Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Кондратова Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр. Порфирий Николаев Сухов, и у.ж. Евдокия Спиридонова Павлова
Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Павлов Федосей Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.12.1906

Дочь: Новоселова Анастасия Федосеевна

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.03.1908

Дочь: Мухина Федора Федосеевна

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.08.1909

Сын: Павлов Александр Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Порфирий Ник Сухов, девица Лукия Федосеевна
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Павлов Петр Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.02.1915

Дочь: Лабутина Валентина Федосеевна

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Иван Федосеевич Павлов и казачья жена Пелагия Васильевна Бутакова
Рождение ребёнка
29.12.1917

Сын: Павлов Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
11 апреля Иван Федосеевич и Мария Федосеевна
Смерть
17.05.1953
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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