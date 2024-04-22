Павлова (Алексеева) Евпраксия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1874
Дата смерти17.05.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алексеев Дмитрий Мещанский Сын, Казак Р. Камышлово Михайлович
Дочь: Буторина Лукерья Федосеевна
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Дочь: Кондратова Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Сын: Павлов Федосей Федосеевич
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Дочь: Новоселова Анастасия Федосеевна
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Дочь: Мухина Федора Федосеевна
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Сын: Павлов Александр Федосеевич
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Дочь: Лабутина Валентина Федосеевна
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович
Сын: Павлов Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович