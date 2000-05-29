Лабутина (Павлова) Валентина Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабутина (Павлова) Валентина Федосеевна

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

08.02.1915

Дата смерти

29.05.2000

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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ИС
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1915

Отец: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Мать: Павлова (Алексеева) Евпраксия Дмитриевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Иван Федосеевич Павлов и казачья жена Пелагия Васильевна Бутакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабутин Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабутин Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабутин Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабутин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Лабутин Яков Семенович

Бракосочетание
1935

Муж: Лабутин Яков Семенович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабутин Яков Семенович

Смерть
29.05.2000

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