Лабутина (Павлова) Валентина Федосеевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1915
Дата смерти29.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1915
Иван Федосеевич Павлов и казачья жена Пелагия Васильевна Бутакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабутин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Лабутин Яков Семенович
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1939
Смерть
29.05.2000