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Павлов Федосей Федосеевич

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

26.03.1904

Дата смерти

11.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1904

Отец: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Мать: Павлова Евпраксия Дмитриевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.02.1928

Сын: Павлов Григорий Федосеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.06.1929

Сын: Павлов Виктор Федосеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Федосеевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Федосеевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Михаил ? Федосеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Петр Федосеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна Алексеевна

Смерть
11.07.1982
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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