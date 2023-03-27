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Коробейников Павел Федоров

Место рождения

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1866 ст.

Отец: Коробейников Федор Ерофеев

Мать: Коробейникова Мелания Григорьева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2090524, стр. 824 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
24.10.1893 ст.

Жена: Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 396
Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.

Сын: Коробейников Михаил Павлов

Мать ребёнка: Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 670 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Образование
1897 ст.
Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Домашнее образование
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.

Сын: Коробейников Николай Павлов

Мать ребёнка: Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 852
Смерть
Неизвестно

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