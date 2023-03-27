Коробейников Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения29.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
29.01.1866 ст.
плёнка 2090524, стр. 824 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
24.10.1893 ст.
плёнка 2119997, стр. 396
Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.
Сын: Коробейников Михаил Павлов
Мать ребёнка: Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева
плёнка 2119997, стр. 670 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Образование
1897 ст.
Домашнее образование
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.
Сын: Коробейников Николай Павлов
Мать ребёнка: Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева
плёнка 2119997, стр. 852
Смерть
Неизвестно