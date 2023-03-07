Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Отец: Мерзляков Кондратий Иванов
Мать: не указана
Елабужский уезд Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
24.10.1893 ст.
плёнка 2119997, стр. 396
Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.
Сын: Коробейников Михаил Павлов
Отец ребёнка: Коробейников Павел Федоров
плёнка 2119997, стр. 670 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.
Сын: Коробейников Николай Павлов
Отец ребёнка: Коробейников Павел Федоров
плёнка 2119997, стр. 852
Смерть
Неизвестно