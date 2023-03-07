Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Мерзлякова) Марва Кондратьева

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Место рождения

Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: Мерзляков Кондратий Иванов

Мать: не указана

Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Елабужский уезд Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
24.10.1893 ст.

Муж: Коробейников Павел Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 396
Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.

Сын: Коробейников Михаил Павлов

Отец ребёнка: Коробейников Павел Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 670 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
25.07.1898 ст.

Сын: Коробейников Николай Павлов

Отец ребёнка: Коробейников Павел Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 852
Смерть
Неизвестно
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