Коробейников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Коробейников Семен Федоров

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Сын: Короейников Павел Федоров

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Коробейников Сергей Федоров

Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Смерть
Неизвестно
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