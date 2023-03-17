Коробейников Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Коробейников Семен Федоров
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Сын: Короейников Павел Федоров
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Сын: Коробейников Сергей Федоров
Мать ребёнка: Коробейникова Марфа Иванова
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Смерть
Неизвестно