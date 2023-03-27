Коробейникова Мелания Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Мелания Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Рождение ребёнка
29.01.1866 ст.

Сын: Коробейников Павел Федоров

Отец ребёнка: Коробейников Федор Ерофеев

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2090524, стр. 824 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
07.10.1870

Сын: Коробейников Сергей Федоров

Отец ребёнка: Коробейников Федор Ерофеев

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2090525, стр. 619 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Федор Ерофеев

Смерть
Неизвестно
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