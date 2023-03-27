Коробейникова Мелания Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Рождение ребёнка
29.01.1866 ст.
Сын: Коробейников Павел Федоров
Отец ребёнка: Коробейников Федор Ерофеев
плёнка 2090524, стр. 824 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
07.10.1870
Сын: Коробейников Сергей Федоров
Отец ребёнка: Коробейников Федор Ерофеев
плёнка 2090525, стр. 619 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно