Кошкин Ефим Михайлов 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Кошкин Ефим Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Евдокимова1794 г.р.
Отец
Кошкин Михаил Кузьмин1777 г.р.
Супруги
(Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева1814 г.р.
Дети
Кошкин Илья Ефимов1845 г.р.
Кошкин Мирон Ефимович1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кошкин Михаил Кузьмин

Мать: Евдокия Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кошкин Илья Ефимов

Мать ребёнка: (Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кошкин Мирон Ефимович

Мать ребёнка: (Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кошкин Евстигней Ефимович

Мать ребёнка: (Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
12.04.1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

№9 ревизии - 21; №10 ревизии - 19

Смерть
Неизвестно

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