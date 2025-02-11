Кошкин Ефим Михайлов
мужской, родился 1811, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Евдокимова1794 г.р.
ОтецКошкин Михаил Кузьмин1777 г.р.
Супруги
Дети
Кошкин Илья Ефимов1845 г.р.
Кошкин Мирон Ефимович1848 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кошкин Михаил Кузьмин
Мать: Евдокия Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кошкин Илья Ефимов
Мать ребёнка: (Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: (Агафья Матвеева) Аграфена Леонтьева / Агафья Матвеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Место жительства
12.04.1858
Смерть
Неизвестно