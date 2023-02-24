Кошкин Михаил Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Кошкин Козма Филипов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кошкин Ефим Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: ?
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лукерья Михайлова
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кошкин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова
Смерть
1840