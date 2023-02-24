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Кошкин Михаил Козьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кошкин Козма Филипов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кошкин Ефим Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кошкин Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошкин Антон Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: ?

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лукерья Михайлова

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кошкин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1840
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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