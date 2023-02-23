Авдотья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Евдокимова

Авдотья Евдокимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кошкин Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кошкин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошкин Антон Михайлов

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лукерья Михайлова

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кошкин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close