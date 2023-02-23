Авдотья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кошкин Ефим Михайлов
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1832
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лукерья Михайлова
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кошкин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Кошкин Михаил Козьмин
Смерть
Неизвестно