Аграфена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кошкин Илья Ефимович

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Михайлов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кошкин Мирон Ефимович

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Михайлов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кошкин Евстигней Ефимович

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Михайлов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Ефим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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