Аграфена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кошкин Илья Ефимович
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кошкин Евстигней Ефимович
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Ефим Михайлов
Смерть
Неизвестно