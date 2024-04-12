Михеенко (Саченко) Василий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеенко (Саченко) Василий Прокопьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Саченко Прокопий Михеевич

Мать: Саченко Евдокия Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1801 ст.

Сын: Михеенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Михеенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1807 ст.

Дочь: Михеенко Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Михеенко Зиновий Васильевич

Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеенко Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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