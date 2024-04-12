Михеенко (Саченко) Василий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
06.12.1801 ст.
Сын: Михеенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1807 ст.
Дочь: Михеенко Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Михеенко Зиновий Васильевич
Мать ребёнка: Михеенко Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно