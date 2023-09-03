Саченко Прокопий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Саченко Михей Исаакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михеенко Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Саченко Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.11.1786 ст.
Сын: Саченко Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Саченко Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.11.1794 ст.
Дочь: Михеенко Евфимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Саченко Евфросинья Степановна
Рождение ребёнка
04.12.1798 ст.
Дочь: Саченко Варвара Прокопьевна
Мать ребёнка: Саченко Евфросинья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицун Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Саченко Евфросинья Степановна
Смерть
1800