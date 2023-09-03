Саченко Прокопий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саченко Прокопий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Саченко Михей Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Михеенко Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Саченко Евдокия Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1786 ст.

Сын: Саченко Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Саченко Евдокия Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1794 ст.

Дочь: Михеенко Евфимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Саченко Евфросинья Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1798 ст.

Дочь: Саченко Варвара Прокопьевна

Мать ребёнка: Саченко Евфросинья Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицун Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Саченко Евфросинья Степановна

Смерть
1800
Криски, Чернігівська область
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