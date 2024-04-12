Михеенко Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1801 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1801 ст.
Крещение
08.12.1801 ст.
Бракосочетание
06.11.1821 ст.
Жена: Михеенко Анна Якимовна
Василий Михеенко, Иван Якимович Михаленко
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Михеенко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Михеенко Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Михеенко Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Михеенко Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Михеенко Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Михеенко Анна Якимовна
Смерть
После 1850