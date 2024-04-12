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Михеенко Николай Васильевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

06.12.1801 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1801 ст.

Отец: Михеенко Василий Прокопьевич

Мать: Михеенко Евдокия Михайловна

Криски, Чернігівська область
Крещение
08.12.1801 ст.
Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
06.11.1821 ст.

Жена: Михеенко Анна Якимовна

Криски, Чернігівська область
Василий Михеенко, Иван Якимович Михаленко
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Михеенко Анна Николаевна

Мать ребёнка: Михеенко Анна Якимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Михеенко Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Михеенко Анна Якимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Михеенко Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Михеенко Анна Якимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
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