Михеенко (Михаленко) Анна Якимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
21.04.1813 ст.
Агафья Даниловна Мясоед
Бракосочетание
06.11.1821 ст.
Василий Михеенко, Иван Якимович Михаленко
Рождение ребёнка
04.12.1825 ст.
Дочь: Михеенко Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Михеенко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Михеенко Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Михеенко Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич
Смерть
До 1850