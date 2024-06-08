Михеенко (Михаленко) Анна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеенко (Михаленко) Анна Якимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаленко Яким Игнатьевич

Мать: Михаленко Ульяна Даниловна

Криски, Чернігівська область
Восприемник
21.04.1813 ст.
Криски, Чернігівська область
Агафья Даниловна Мясоед
Бракосочетание
06.11.1821 ст.

Муж: Михеенко Николай Васильевич

Криски, Чернігівська область
Василий Михеенко, Иван Якимович Михаленко
Рождение ребёнка
04.12.1825 ст.

Дочь: Михеенко Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Михеенко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Михеенко Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Михеенко Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Михеенко Николай Васильевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1850
Криски, Чернігівська область

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