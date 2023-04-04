Терпигорев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1814

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1814

Отец: Терпигорев Николай

Мать: Терпигорева (Бунина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпигорева Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпигорева (Рахманинова) Варвара

Рождение ребёнка
12.05.1841

Сын: Терпигорев Атава Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1842

Дочь: Терпигорева (Terpigoreva) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Никольское, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.09.1850

Дочь: (Терпигорева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.12.1851

Дочь: (Терпигорева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Рождение ребёнка
08.12.1852

Сын: Терпигорев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Рождение ребёнка
30.08.1856

Сын: Терпигорев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1871

Дочь: Терпигорев Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1846

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