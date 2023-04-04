Терпигорев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1814
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1841
Сын: Терпигорев Атава Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1842
Дочь: Терпигорева (Terpigoreva) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Никольское, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.09.1850
Дочь: (Терпигорева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1851
Дочь: (Терпигорева) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
08.12.1852
Сын: Терпигорев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.08.1856
Сын: Терпигорев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1871
Дочь: Терпигорев Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Терпигорева Анна Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1846