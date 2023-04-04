Терпигорева (Бунина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорева (Бунина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бунин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1814

Сын: Терпигорев Николай

Отец ребёнка: Терпигорев Николай

Рождение ребёнка
1821

Сын: Терпигорев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Терпигорев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Терпигорев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Терпигорев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпигорев Николай

Смерть
1836
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