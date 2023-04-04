Терпигорева (Бунина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Бунин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1814
Сын: Терпигорев Николай
Отец ребёнка: Терпигорев Николай
Рождение ребёнка
1821
Сын: Терпигорев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Терпигорев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Терпигорев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Терпигорев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терпигорев Николай
Смерть
1836