Терпигорев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

26.05.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Терпигорев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпигорев Терпигорева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпигорев Терпигорева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпигорева (Бунина) Александра

Рождение ребёнка
14.08.1814

Сын: Терпигорев Николай

Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра

Рождение ребёнка
1821

Сын: Терпигорев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра

Смерть
26.05.1827

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