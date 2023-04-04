Терпигорев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти26.05.1827
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Терпигорев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпигорев Терпигорева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпигорев Терпигорева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1814
Сын: Терпигорев Николай
Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра
Рождение ребёнка
1821
Сын: Терпигорев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Терпигорева (Бунина) Александра
Смерть
26.05.1827