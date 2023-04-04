Бунин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунин Максим

Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунин Дмитрий

Мать: не указана

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Терпигорева (Бунина) Александра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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