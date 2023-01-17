Чернышева (Шелашова) Параскева
Место рождения
Дата рождения06.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1893
Отец: Шелашов Андриан
Мать: Шелашова Пелагея
запись 186
Крещение
06.10.1893
Восприемники с Тастубы Иван Косма Колмаков и девица Анна Адрианова Шелашова
Бракосочетание
14.01.1913
Рождение ребёнка
14.12.1913
Отец ребёнка: Чернышев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1919
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно