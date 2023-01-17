Чернышева (Шелашова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Шелашова) Параскева

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1893

Отец: Шелашов Андриан

Мать: Шелашова Пелагея

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
запись 186
Крещение
06.10.1893
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники с Тастубы Иван Косма Колмаков и девица Анна Адрианова Шелашова
Бракосочетание
14.01.1913

Муж: Чернышев Иван Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Чернышев Павел Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1919

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Михайлович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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